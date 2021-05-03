Yıldırım Belediyesi'nden hijyen seferberliği - Son Dakika

Çalışmalarını çok yönlü sürdüren Yıldırım Belediyesi; ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı ve erzak desteği, hastalara evde enjeksiyon ve nakil hizmeti sağlarken, temizlik çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki sağlık kurumları ve hastanelerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.20 personel ve 4 tankerin katıldığı çalışmalarda, sağlık kurumları köpüklü suyla yıkanırken; bank, koltuk, kapı kolları gibi temasın fazla olduğu yerler ise dezenfekte edildi.Öte yandan mahallelere yönelik temizlik hizmetleri de aksatmadan sürdürülüyor. Mahallelerdeki günlük temizlik çalışmalarının yanı sıra, haftada bir kez ise seçilen bir mahallede geniş çaplı temizlik gerçekleştiriliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; dün 12 araç ve 52 personel ile Yiğitler ve Esenevler mahallelerinde detaylı temizlik gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında sokak, cadde ve parklar ekipler tarafından temizlenirken, boş arsalardaki molozlar da iş makineleri ile kaldırıldı.

'ÖNCE TEMİZLİK VE HİJYEN'

Tam kapanma sürecinde hizmet seferberliği ilan ettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Salgınla mücadelede alınacak tedbirlerin başında temizlik ve hijyen geliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz 17 günlük tam kapanma sürecinin tamamında sahada olacak. Yıldırım'ın her mahallesinde detaylı temizlik çalışması yapılacak. Özellikle vatandaşlarımızın yoğun kullandığı ortak alanlar da dezenfekte çalışması gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz, Yıldırım'daki sağlık kurumlarımızın büyük bir kısmında temizlik ve dezenfekte işlemlerini tamamladı. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızı tedbirlere uymaya, kendilerinin ve yakınlarının sağlıklarını korumaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.