Yıldırım Belediyesi'nden İngilizce kursu - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi'nden İngilizce kursu

18.02.2021 13:33
Yıldırım Belediyesi'nden İngilizce kursu, System.String[]

Yıldırım Belediyesi, vatandaşlara A1 seviyesinde İngilizce öğretiyor.

Yıldırım Belediyesi, vatandaşlara A1 seviyesinde İngilizce öğretiyor.

Yıldırım Belediyesi, vatandaşların kendilerini geliştirmesi için sunduğu hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Bir dil okulu ile birlikte İngilizce eğitimlerini hayata geçiren Yıldırım Belediyesi'nin kursuna vatandaşlar ilgi gösterdi. 30 kişilik sınıflarda online olarak gerçekleştirilen kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifika verilecek. 4 haftalık dil eğitimindeki maksat, İngilizce dilinin sistemini öğretmek ve kursiyerlere dil öğrenebilme özgüvenini kazandırmak.

1 yıl sürecek "Bir Dil Bir Hayat" eğitimlerinin şubat ayı ile birlikte verilmeye başlandığının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Şu anda 8 grubumuz ile eğitimlere başlandı. Her grupta 30 öğrenci bulunmakta olup haftada 2 gün Zoom üzerinden dil eğitimlerimiz devam etmektedir" dedi.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İngilizce kursuna her yaştan binin üzerinde başvuru aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yaptığımız bütün işlerde olduğu gibi bu projeyle de vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurmaya dikkat ediyoruz. Salgın sürecini vatandaşlarımız için avantaja çevirmek gayesiyle, bu zorlu süreç içerisinde kendisini bir adım öteye taşımayı amaçlayan hemşehrilerimiz için İngilizce eğitimlerini hazırladık. Katılımcılarımızın bu eğitimlerden azami derecede faydalanmasını diliyorum." - BURSA

Yıldırım Belediyesi'nden İngilizce kursu
Yıldırım Belediyesi'nden İngilizce kursu

İngilizce, Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıldırım Belediyesi'nden İngilizce kursu - Son Dakika


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