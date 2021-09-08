Üye Girişi
Yıldırım Belediyesi'nden kadınlara destek - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi'nden kadınlara destek

08.09.2021 14:05
Yıldırım Belediyesi'nden kadınlara destek, System.String[]

Yıldırım Belediyesi, kadınlara yönelik projelerine devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, kadınlara yönelik projelerine devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR iş birliğiyle Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde hafta içi her gün 'dokuma konfeksiyon makineci eğitimi' kursu veriliyor. Kursa katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de iş sahibi oluyor. Kurslara katılan 18-40 yaş aralığındaki kadınlar ev tekstili, giyim, salon takımları vb. ürünler üreterek ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Kursa 2 ay önce katılan 3 çocuk annesi Zöhre Çapa, kursta öğrenerek yaptığı el emeği ürünlerini sosyal medya hesabından satıyor. Zöhre Çapa, "Yıldırım Belediyesi'nin kadınlara sunmuş olduğu bu kursla hayatım değişti. Kursta öğrendiğim bilgilerle kendimi geliştirerek, sosyal medya hesabından satış yapmaya karar verdim. Şimdilerde ise çocuk ve yetişkin kıyafetleri dikerek ev ekonomime katkı sağlıyorum" dedi.

Mesleki eğitim ve istihdam kurslarının önemine dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak insana hizmet eden projeleri hayata geçiriyoruz. İş odaklı mesleki eğitim kurslarımız ile Yıldırımlı kadınları meslek sahibi yapıyoruz. Mesleki eğitim kurslarımızı tamamlayan Yıldırımlı kadınların başarı hikayelerine hepimiz şahidiz. Bizler bu zaman zarfında onların yanında yer alarak hangi aşamaya geldiklerini yakından gözlemledik. Bundan sonra da kadınların yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yıldırım Belediyesi'nden kadınlara destek
Yıldırım Belediyesi'nden kadınlara destek
Yıldırım Belediyesi'nden kadınlara destek
Yıldırım Belediyesi'nden kadınlara destek

Halk Eğitim Merkezi, Yıldırım Belediyesi, Yıldırım, İŞKUR, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yıldırım Belediyesi'nden kadınlara destek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek 14:58 Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek Gösterilere katılmamaları için Taliban karşıtı kadın protestocular bodrum kata kapatıldı 14:45 Gösterilere katılmamaları için Taliban karşıtı kadın protestocular bodrum kata kapatıldı İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı 14:41 İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı
Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor 14:34 Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi 14:20 Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi RTÜK, yayıncılık ilkelerini ihlal eden bazı gündüz kuşağı programlarına idari para cezası verdi 14:11 RTÜK, yayıncılık ilkelerini ihlal eden bazı gündüz kuşağı programlarına idari para cezası verdi
Rum Eğitim Bakanlığı, kitapların öğrencilere dağıtılmadan önce Atatürk ile ilgili bölümlerin yırtılmasını istedi 13:36 Rum Eğitim Bakanlığı, kitapların öğrencilere dağıtılmadan önce Atatürk ile ilgili bölümlerin yırtılmasını istedi Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti 12:56 Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
14:55 Son Dakika! Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti
14:44 Gösterilere katılmamaları için Taliban karşıtı kadın protestocular bodrum kata kapatıldı
14:40 İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı
14:33 Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor
14:19 Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi
14:18 Şenol Güneş, göreve devem edemeyebilir! Kovulursa 5.3 milyon euro tazminat alacak
14:13 Sevgilisini silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi
14:04 Enner Valencia, Milli Takımı'ndaki maç sebebiyle Sivas maçında oynamayabilir
13:58 Sakarya'da vatandaşlar tarafından "eğitim uçağı düştü ihbarı" ekipleri harekete geçirdi
13:42 Son Dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'nın bugün İstanbul'da olması bekleniyor
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız         
15:02
Son Dakika! Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti Son Dakika! Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti         
14:55
Freni tutmayan araç dehşeti yaşattı! Yoldan geçen gence önce çarptı sonra üstünden geçerek yoluna devam etti Freni tutmayan araç dehşeti yaşattı! Yoldan geçen gence önce çarptı sonra üstünden geçerek yoluna devam etti         
14:45
Sivas'ta köylerin vazgeçilmez yakıtı tezek oldu Sivas'ta köylerin vazgeçilmez yakıtı tezek oldu         
14:40
Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak         
14:23
Şenol Güneş, göreve devem edemeyebilir! Kovulursa 5.3 milyon euro tazminat alacak Şenol Güneş, göreve devem edemeyebilir! Kovulursa 5.3 milyon euro tazminat alacak         
14:19
Sakarya'da vatandaşlar tarafından Sakarya'da vatandaşlar tarafından "eğitim uçağı düştü ihbarı" ekipleri harekete geçirdi         
13:58
Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti         
13:00
İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek         
12:48
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar bandına geldi Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar bandına geldi         
12:28
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı         
11:42
Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı         
11:10
Şenol Güneş'ten istifa sorusuna gündem olacak cevap: Buraya gelmem için bana yalvardılar Şenol Güneş'ten istifa sorusuna gündem olacak cevap: Buraya gelmem için bana yalvardılar         
10:46
Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı         
10:24
Yayıncı Kemal Can Parlak ile Özge Ürün ilişkilerini noktaladı! Ayrılık mesajı herkesi duygulandırdı Yayıncı Kemal Can Parlak ile Özge Ürün ilişkilerini noktaladı! Ayrılık mesajı herkesi duygulandırdı         
09:11
Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti         
19:46
19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu 19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu         
19:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 15:05:44. #1.12#
SON DAKİKA: Yıldırım Belediyesi'nden kadınlara destek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement