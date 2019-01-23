Yıldırım Belediyesi'nden Kişisel Gelişime Katkı

Yıldırım Belediyesi, öncelikli hizmet grupları arasında yer alan çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına hayata geçirdiği akıl oyunları ve satranç kurslarıyla minik Yıldırımlıların yeteneklerini ortaya çıkarıyor, İngilizce kursuyla dil bilgilerini geliştiriyor. Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Sosyal Destek ve Rehberlik Merkezi (BEDESTEM) birimi tarafından gerçekleştirilen çocuklara yönelik Akıl Oyunları Eğitimi kurslarında 300 çocuğa eğitim verildi. Yıldırım Belediyesi BEDESTEM hizmet binasında yapılan eğitimlerde çocuklar, zeka gelişimlerine yardımcı olacak akıl oyunları ile buluştu. Yine Sosyal Destek ve Rehberlik Merkezi'nde gerçekleştirilen satranç eğitimlerinde 150 çocuğa eğitim verilirken, yabancı dil öğrenerek kendini geliştirmek isteyen 261 Yıldırımlı da İngilizce kursunda yeni bir dil öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

711 KURSİYERE DESTEK

BEDESTEM biriminde gerçekleştirilen kurslarla her yaştan Yıldırımlının ufkunu aydınlattıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yönelik belediyemiz bünyesinde gerçekleştirdiğimiz kurslar kapsamında, çocuklarımızın zihinsel becerilerine artı değer sağlamak için yürüttüğümüz akıl oyunları ve satranç kursumuz ile kişisel gelişimlerine katkıda bulunduk. Çocuklarımızın becerilerini artırmak, ruhsal ve bedensel gelişimlerine katkı koymak, bir arada yaşama kültürümüzü güçlü kılmak adına düzenlediğimiz kurslar kapsamında evlatlarımızın ufkunu aydınlattık. Öte yandan Yıldırım'da yaşayan ve eğitim görmekte olan ilk ve orta öğretim öğrencilerinin yabancı dil eğitiminde İngilizce dili bilgilerini desteklemek ve yetişkinlere de yabancı dil öğretmek için oluşturduğumuz İngilizce kursumuzda yeni bir dil öğrenmenin mutluluğunu yaşattık. 3 kursumuzda 711 kursiyerimize eğitim vererek kişisel gelişimlerini destekledik" diye konuştu.