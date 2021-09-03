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Yıldırım Belediyesi'nden kültür sanat çalıştayı - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi'nden kültür sanat çalıştayı

03.09.2021 16:56

Yıldırım Belediyesi'nden kültür sanat çalıştayı Başkan Oktay Yılmaz: "Bir milletin estetik zevki yoksa, o ülkedeki diğer çalışmaların arzu edilen neticelere ulaşması mümkün değildir" AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin: "Yıldırım Belediyesi, uyumayan kütüphane vizyonu ile gençlere ve...

Yıldırım Belediyesi'nden kültür sanat çalıştayı

Başkan Oktay Yılmaz:

"Bir milletin estetik zevki yoksa, o ülkedeki diğer çalışmaların arzu edilen neticelere ulaşması mümkün değildir"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin:

"Yıldırım Belediyesi, uyumayan kütüphane vizyonu ile gençlere ve kültüre verdiği önemi bir kez daha ortaya koymuştur"

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer:

"2022 yılında 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' Bursa olacaktır"

BURSA - Yıldırım Belediyesi, 2021-2024 kültür ve sanat faaliyetlerinin planlanması için çalıştay düzenledi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bir milletin kültürel şuuru ve estetik zevki yoksa, o ülkedeki diğer çalışmaların arzu edilen neticelere ulaşmasının mümkün olamayacağını ifade etti

Ortak dil ve akıl ışığında şahsiyetli şehirler inşa edebilmek için öncelikle neler yapılması gerektiğini belirlemek istediklerini söyleyen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Tarihteki kadim medeniyetlerin ortak özellikleri, kültür ve sanat alanında önemli değerler üretmiş olmasıdır. Kültür ve sanata önem veren toplumlar, sadece itibar kazanmıyor, tarihin sayfalarında kadim bir medeniyet olarak da kaydediliyorlar. Bunun için bir milletin kültürel şuuru ve estetik zevki yoksa, o ülkedeki diğer çalışmaların arzu edilen neticelere ulaşması mümkün değildir. Tanzimat ile başlayan batı münasebetleri, bir neslin gözünü kamaştırdı. Aydınlar, batının yükselişindeki sırrı aramaya koyuldular. Bu araştırmayı yaparken de, farkında olmadan kendi iç dünyalarını batının içinde buldular. Birbiri ardı sıra birkaç nesil, Avrupa'ya benzemek için ne yapalım, Batılılaşma nasıl olmalı diye uzun zaman sayıkladılar. O nesilleri Batı taklitçiliğine, hem de ruhları duymadan sürükleyen kuvvet, başlangıç noktasında bağlandıkları aşağılık duygusu olmuştu. Kendi kültür ve sanat dünyalarını keşif ve inşa etmemiş milletler, aşağılık duygusuna kapılırlar. Bir millet bir kez aşağılık duygusuna kapıldığı zaman, artık onları ne iktisadi seviyeleri, ne de askeri güçleri kurtarabilir" dedi.

Osmanlı medeniyetinin kahramanların ve zaferlerin yanında, bir kültür ve sanat medeniyeti olduğunu ifade eden Oktay Yılmaz, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, kültür ve sanatı en az terörle mücadele, dış politika gibi bir beka meselesi olarak görmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise, " Türkiye, son yıllarda önemli aşamalar kaydetmiş olan bir ülkedir. Dış politikada, ekonomide, kendi alt ve üst yapısında aşamalar kaydetmiş bir ülkedir. Bizim genç kardeşlerimizin gözünün içine baktığımızda ve 2053 dediğimizde, Fatih Sultan Mehmedleri gördüğümüzü ve görmek istediğimizi vurgulamak istiyorum. 2071 dediğimizde ise, genç kardeşlerimizin gözlerine baktığımız Sultan Alpaslanları görüyoruz. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı tebrik ediyorum. Bu nesillerin yetişmesi için gece gündüz çalışıyorlar. Uyumayan kütüphane vizyonu ile gençlere ve kültüre verdiği önemi bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer ise, " Özbekistan'da yapılacak olan toplantının ardından 2022 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa olacaktır. Aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediyesiyle birlikte son 1 yıl içerisinde çok hızlı bir şekilde Bursalı dinamiklerinde karar verdiği noktada UNESCO şehirler ağına dosya hazırladık. Türkiye'den 25 dosyadan geçen 2 dosyadan biri Bursa oldu. Belki 2021 veya 2022 yılında bunun müjdesini de açıklayacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çalıştay, 2 oturum halinde devam etti.

Yıldırım Belediyesi'nden kültür sanat çalıştayı
Yıldırım Belediyesi'nden kültür sanat çalıştayı
Yıldırım Belediyesi'nden kültür sanat çalıştayı
Yıldırım Belediyesi'nden kültür sanat çalıştayı

Yıldırım Belediyesi, Oktay Yılmaz, Yıldırım, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi'nden kültür sanat çalıştayı - Son Dakika


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