Yıldırım Belediyesi'nden mukaddes armağan - Son Dakika

Sosyal destek çalışmaları ile ilçe sakinlerinin yanında olan Yıldırım Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlara anlamı hediye verdi.



İlçedeki ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere, koronavirüs süreci ile birlikte sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların da yanında olan ve Ramazan ayında da çalışmalarını yoğunlaştıran Yıldırım Belediyesi, desteğini sürdürüyor. Yapılan sosyal destek, sıcak yemek ve erzak desteği ile vatandaşların yanında olarak sosyal belediyecilik alanında önemli hizmetler gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, milli mücadelenin başlangıcı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 101. yıl dönümü münasebetiyle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlara bağımsızlığımızın simgesi olan şanlı Türk Bayrağı armağan etti. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın selamını vatandaşlara ileten ve bayrak armağan ederek ilçe sakinlerinin bayramını kutlayan Yıldırım Belediyesi ekipleri, Yıldırımlılardan takdir topladı. - BURSA