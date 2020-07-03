Yıldırım Belediyesi'nden salgın döneminde asfalt atağı - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi'nden salgın döneminde asfalt atağı

Yıldırım Belediyesi, ulaşımdaki konforu yükseltmek amacıyla asfalt çalışmalarını sürdürürken, Covid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasaklarını fırsata çeviren ekipler 13 bin 518 ton asfalt uygulaması gerçekleştirdi.

Yıldırım Belediyesi, ulaşımdaki konforu yükseltmek amacıyla asfalt çalışmalarını sürdürürken, Covid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasaklarını fırsata çeviren ekipler 13 bin 518 ton asfalt uygulaması gerçekleştirdi.

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İlçenin cadde ve sokaklardaki bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, eskiyen ve bozulan yolları yenilemeye devam ediyor. Asfaltlama, yama ve kaplama çalışmalarıyla hem yollarda kalite standartlarını yükselten Yıldırım Belediyesi, hem de yol şartları nedeniyle yaşanması muhtemel kaza riskini minimuma düşürüyor. Yıldırım Belediyesi ekipleri özellikle Covid-19 önlemleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını asfaltlama çalışmaları için fırsata dönüştürerek, yasağının uygulandığı günlerde birçok mahallede asfalt çalışması gerçekleştirdi. Bu süreçteki Şubat-Haziran döneminde ilçede 13 bin 518 ton asfalt uygulaması yapıldı. Geride kalan Nisan 2019-Haziran 2020 dönemindeki süreçte ilçede yıpranmış asfaltın ve mahallelerde asfalt ve yama uygulama miktarı ise 40 bin 155 tona ulaştı. Yıldırım Belediyesi kendi bünyesindeki Asfalt Üretim Tesisi ile ihtiyacını karşılayan bir belediye olarak da önemli tasarruf elde ediyor.


İlçe sakinlerine ulaşımda rahatlık sağlamak adına çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İlçemizde hemşehrilerimizle güzel bir gönül köprüsü kurduk. 'Hayat standartlarını daha fazla nasıl yükseltebiliriz' şiarıyla çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan ilçemizin çehresini değiştirirken bir taraftan da sosyal projelerle toplumun her kesimine kucak açıyoruz. İlçemizin ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretiyor olmak ve memnuniyetlerini görmek bizim için en büyük mutluluk. Plan ve program dahilinde ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yakın dönemde Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsat bilerek cadde ve sokaklarımızın sakin olduğu günlerde alt ve üst yapı çalışmalarımıza hız verdik. Yıldırım'da ilçemizin problemlerini en ufak detaylarına kadar inceleyerek çözüm üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Koronavirüs, Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıldırım Belediyesi'nden salgın döneminde asfalt atağı - Son Dakika

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