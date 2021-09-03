Yıldırım Belediyesi'nden spora dev yatırım

Yıldırım Belediyesi, Mimar Sinan Spor Tesisi'ni baştan aşağı yenileyerek, ek yatırımlarla daha modern komplekse dönüştürüyor.

'Mimar Sinan Spor Kompleksi yenilemesi ve Kadın Çocuk Spor Merkezi temel atma törenine AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Kaymakam Adem Yazıcı, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı. Yıldırımlılara verdiği bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Mimar Sinan Spor Tesisi'mizi daha modern, konforlu ve çok amaçlı bir spor kompleksine dönüştüreceğimizin sözünü hemşehrilerimize vermiştik. Hamdolsun bugün sözünü verdiğimiz bir hizmetimizin daha temelini birlikte atıyoruz. 9 bin metrekarelik alana kurulu olan mevcut spor tesisimizi yeniliyor ve alana bin 350 metrekarelik, 2 katlı bir kadın çocuk spor merkezi kazandırıyoruz. Yeni hizmet binamızda; kadınlar için spor merkezi, çocuklar için jimnastik, tekvando, karete salonları, soyunma odaları, lavabolar, idari ofisler ve kafeterya yer alacak. Şu an planlanan, proje aşamasında olan ve çalışmaların sürdüğü hizmetlerimiz tamamlandığında Yıldırım'daki değişimi daha net göreceksiniz. İnşallah sizlerden aldığımız güç ve destekle yorulmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceğiz. Mimar Sinan Spor Kompleksi ve Kadın Çocuk Spor Merkezi'mizi inşallah önümüzdeki yaz vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana Yıldırım'da sporu tabana yaymak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Bütün vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık ve yenilerini inşa etmeye devam ediyoruz. Bursa'nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ni ve Ulus Kadın Spor Merkezi'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Fidyekızık Spor Tesisi'ni 2 milyonluk bir yatırımla hemşehrilerimiz için yeniledik. Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi'mizde şu anda yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Orayı da modern bir gençlik ve spor merkezine dönüştürüyoruz. Sıracevizler Pazar Alanı'na ilave edeceğimiz yeni katta da kadın, çocuk ve gençlerimiz için spor salonu hizmetimiz olacak. Akçağlayan, Yiğitler ve Beyazıt Spor Sahasını da yine görev sürecimizde ilçemize kazandırdık. İnşallah yakın zamanda Samanlı, Bağlaraltı ve İsabey Mahallelerimize de birer spor sahası kazandıracağız. Bizler sporu tabana yaymak için çalışmalarımızı ciddiyetle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Mimar Sinan Spor Tesisi Yıldırım'a değer katacak

Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak adımlar attığı için Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı tebrik eden Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise, "Yıldırım, Bursa'nın ruhunu ve kültürel köklerini yaşatan bir ilçemiz. Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz, Yıldırım'ın çehresini değiştiren önemli işlere imza atıyor. Mimar Sinan Spor Tesisi de bunlardan biri. Burası dar bir spor merkeziydi. Şimdi ise yapılan yatırımlarla büyük bir sosyal merkeze dönüşüyor. Ben Başkanımız Oktay Yılmaz'a bu hizmeti için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan sporun bugün bütün dünyada din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin insanlığı bir araya getirdiğini aktaran Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yıldız ise, "Sporu yaygınlaştırmak ve 7'den 70'e herkesi sporla buluşturmak için tesislerimizi arttırıyoruz. Spora ve sporculara destek olmak için Yıldırım Belediye'mizin yapacağı tesis özelde Yıldırım genelde Bursa'mıza değer katacak" ifadelerini kullandı.

En değerli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu vurgulayan Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, "Gençlerimize, geleceğimize yönelik önemli bir yatırım yaptığı için belediyemize teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA