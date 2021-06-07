Yıldırım Belediyesi, öğrencilere destek olmaya devam ediyor - Son Dakika

Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi sınavlarına katılan öğrenciler kendilerini ölçme fırsatı buldu.Online deneme sınavı ile hem eksiklerini gören hem de heyecanlarını bir nebze de olsa yenen öğrenciler, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.

BAŞKAN YILMAZ: 'GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Gençlerin sınav stresini azaltmak, soru çözme pratiklerini geliştirmek ve başarı oranlarını artırmak için '90 Günde Üniversiteye Hazırlık Kursları'nın ardından şimdi de online deneme sınavlarını düzenlediklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Gençlerimizin yanında olmak ve sınav heyecanlarını azaltmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Gençlerimiz gayretlerinin neticelerini en güzel şekilde alacaklar inşallah. Benim onlara güvenim tam. Yıldırım Belediyesi olarak öğrenci dostu uygulamalarımıza devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın başarısını görmek bizim için büyük bir mutluluk ve gururdur. Sınava büyük bir azim ve özveriyle hazırlanan gençlerimizin ve ailelerinin heyecanını paylaşıyor, hepsine bu zorlu süreçte başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.