Yıldırım Belediyesi, öğrencilere yönelik belirli periyotlarla deneme sınavları düzenleyecek - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi bu kapsamda YKS hazırlık kurslarına katılacak öğrencilerin seviyelerini ölçmek için deneme sınavı düzenledi. Sene içerisinde belirli periyotlarla yapılacak deneme sınavları ile öğrencilerin eğitim sürecinde katettikleri ilerlemeler gözlemlenecek.

GENÇLERİMİZ GELECEĞİMİZ

Gençleri geleceğe hazırlamak için gereken tüm desteği sağlamaya gayret ettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizim hizmet anlayışımızın merkezinde insan ve şehir var. Şehirler, yollar, binalar inşa edebiliriz. Ancak aklı hür, vicdanı hür, milli ve manevi değerlerimizi özümseyen nesiller yetiştiremezsek, yaptığımız hizmetler bir taş ve beton yığınından öteye geçmez. Dolayısıyla önce insan diyoruz. Geçen yıl yapmış olduğumuz üniversiteye hazırlık kursları ile yüzlerce gencimizi üniversiteye uğurladık. Bu yıl da bu gençlerimize desteğimiz artarak devam edecek" diye konuştu.