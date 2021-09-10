Yıldırım Belediyesi; oluşturduğu istihdam merkezi ile binlerce vatandaşın işe yerleşmesine aracılık etti - Son Dakika

Yıldırım İstihdam Merkezi'ne yılın ilk 8 ayında 37 bin 918 kişi başvuruda bulunurken, bunlardan 4 bin 489'u işe yerleştirildi. İstihdam Merkezi'ne Ağustos ayında başvuru yapan 5 bin 121 kişiden ise 743'ü Yıldırım Belediyesi'nin aracılığıyla istihdam edildi.

HEDEF MUTLU YILDIRIM

Kenti imar ederken merkeze insanı koyduklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Belediyecilik özünde insanı mutlu etme, insanın yaşamını kolaylaştırma işidir. Bu bilinçle bir yandan yollar, binalar, parklar inşa ederken diğer yandan da hemşehrilerimizin sosyal ve ekonomik yaşamlarını geliştirecek, hayat kalitelerini yükseltecek hizmetlere odaklanıyoruz. Vatandaşımızın kendisine dert edebileceği her mesele bizim için önemlidir. İşsizlik de, insanımızın huzurunu kaçıran, mutluluğuna engel olan ve yaşam kalitesini düşüren sorunların başında geliyor. Yıldırım Belediyesi olarak işsizliği azaltmak, hemşehrilerimizin istihdamına katkı sağlamak için önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalardan biri de Yıldırım İstihdam Merkezi. Bu merkezde iş arayan hemşehrilerimize hem eğitim veriyoruz hem de işverenle buluşturuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz iş görüşmeleri sayesinde 4 bin 489 vatandaşımızın istihdamına katkı sağladık. İnşallah bu merkezimiz sayesinde daha fazla hemşehrimizi iş sahibi yapacağız. İş bulan gençlerimiz mutlu olacak, anneler mutlu olacak, babalar mutlu olacak, eşler mutlu olacak, çocuklar mutlu olacak. Onların mutluluğu ile biz mutlu olacağız. 'Mutlu bir Yıldırım' için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.