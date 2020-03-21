Yıldırım Belediyesi semt pazarlarında dezenfekte noktaları kuruyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yıldırım Belediyesi semt pazarlarında dezenfekte noktaları kuruyor - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi semt pazarlarında dezenfekte noktaları kuruyor

6 saat önce

Yıldırım Belediyesi tarafından, koronavirüsle mücadele kapsamında ilçedeki semt pazarlarında el dezenfekte noktaları oluşturuyor.

Yıldırım Belediyesi semt pazarlarında dezenfekte noktaları kuruyor, System.String[]

Yıldırım Belediyesi tarafından, koronavirüsle mücadele kapsamında ilçedeki semt pazarlarında el dezenfekte noktaları oluşturuyor.

Yıldırım Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hastane çevreleri, okul çevreleri, mahalle konakları, camiler, otobüs ve dolmuş durakları, parklar, kaldırımlar, cadde ve sokaklarda yürütülen hijyen ve ilaçlama çalışmalarına ek olarak, semt pazarlarında vatandaşların ve esnafın sağlığını korumak için pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarına el dezenfekte noktaları kurulması ve eldiven dağıtılması uygulamasına geçiliyor.

Millet Mahallesi semt pazarını ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, esnafa ve ilçe sakinlerine eldiven dağıttırken, kişisel hijyen, evde kalma ve önlem alma konusunda da uyarılarda bulundu.

Pazar esnafı ile satış usulleri konusunda görüşme yapan Yılmaz, virüsün el ile yayılmasının önlenmesi amacıyla "seçmece" usulü alışverişin koronavirüs salgını riski geçene kadar durdurulması kararı alındığını hatırlattı.

Yıldırım Belediyesi olarak üzerlerine düşen çalışmaları yerine getirdiklerini vurgulayan Yılmaz, ilçe sakinlerinden de aynı hassasiyeti beklediklerini belirtti.

Yürütülen çalışmalardan dolayı Yılmaz'a teşekkürlerini sunan Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu, el dezenfekte noktalarına ilaveten, pazarcılar odası olarak vatandaşlara kolonya ikramında bulunduklarını aktardı.

Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:14 Kaynak: AA

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