Yıldırım Belediyesi sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlara gıda kolileri dağıtıyor

Yıldırım Belediyesi hayırseverlerin yardımıyla hazırladığı gıda kolilerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlardan ihtiyaç sahibi olanların evlerine teslim ediyor.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak için hazırlanan gıda kolileri, talepte bulunan vatandaşların kapılarına araçlarla teslim ediliyor.

Hazırlanan gıda kolilerinde pirinç, bulgur, mercimek, nohut, makarna, şehriye gibi bakliyat ürünlerinin yanında şeker, çay, salça, zeytin, un, yağ, reçel, tuz gibi temel gıda maddelerinden oluşan 15 farklı çeşitte toplam 10 kiloluk ürün bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında ihtiyaç sahiplerinin sorunlarını gidermeye gayret gösterdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kuru gıda yardımına ek olarak, evlerinde yemek yapamayan ihtiyaç sahiplerine de sıcak yemek dağıttıklarını bildirdi.

Bu uygulamadan yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin talep ve isteklerini '444 16 02'yi arayarak Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi'mize iletmeleri yeterli olduğunu vurgulayan Yıldırım, 'Biz bize yeteriz, biz Yıldırım'a yeteriz" diye konuştu.