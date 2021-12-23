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Yıldırım Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında fark yaratan projelere imza atıyor - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında fark yaratan projelere imza atıyor

23.12.2021 16:03
Yıldırım Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında fark yaratan projelere imza atıyor

Kadınların, sosyal ve ekonomik yaşam içindeki rolünü güçlendirmek için mesleki eğitim ve istihdam kurslarını hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, yüzlerce kadının iş sahibi olmasına öncülük etti.

Yıldırım Belediyesi bu kapsamda, Hüma Hatun Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi'nde 'Kadınların İş Hayatına Girişi ve İstihdamı' konulu söyleşi düzenledi. Eğitimci Ayser Soğuksu'nun anlatımıyla gerçekleşen programda, istihdama hazırlık, iş arama kanalları ve çalışma hukuku üzerine konuşuldu.

TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN TOPLUM

Güçlü kadın güçlü toplum' mottosuyla kadınlara yönelik önemli projelere imza attıklarının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Dünyada var olan her şeyde kadının emeği var. Tüketen toplumu üretir hale getirmek için ilçedeki kadınlarımıza yönelik çok önemli adımlar atıyoruz. Kadın Girişimcilik Merkezlerimiz ve YILMEK attığımız bu adımlardan bazıları. Yıldırım Belediyesi olarak kadınlarımızın sosyal yaşamdaki rolünü arttırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz tarafından 'İstihdama Hazırlık, İş Arama Kanalları ve Çalışma Hukuku' eğitimleri ile kadınlarımızın işgücüne katılımı, bunun ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilirliği hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim sayesinde iş hayatında aktif şekilde rol almak isteyen kadınlar kendilerine bir yol haritası oluşturabilecekler. Yıldırımlı kadınlarımıza hayallerinin peşinden koşarken destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Girişimcilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yıldırım Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında fark yaratan projelere imza atıyor - Son Dakika


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