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Yıldırım Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençlere ücretsiz kurs ve yayın desteği sağlıyor - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençlere ücretsiz kurs ve yayın desteği sağlıyor

15.11.2021 13:42
Yıldırım Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençlere ücretsiz kurs ve yayın desteği sağlıyor

Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Yavuzselim Aşıklar Otağı ve Kültür Merkezi ile Zümrütevler Mahalle Konağı'nda üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik Yükseköğretim Kurumları Sınavı kursu düzenliyor.

7 ay sürecek kurslarda öğrencilere yönelik konu anlatımlarının yanı sıra yayın desteği, deneme sınavları ile rehberlik ve motivasyon seminerleri de düzenleniyor. Uygulamalı test çözme teknikleri ile desteklenecek olan eğitimlerde, sınav sonuçları ise öğretmenlerin danışmanlığında birebir değerlendirilerek analiz edilecek.

DONANIMLI EĞİTMENLER

Yıldırım Belediyesi'nin sağlamış olduğu ücretsiz kurslardan faydalanan Umut Selim, "Belediyemiz tarafından böyle bir kursun açılması beni çok mutlu etti. Öğretmenlerimiz çok donanımlı. Bizi en iyi şekilde üniversiteye hazırlayacaklarına eminim" dedi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür eden öğrencilerden Nagihan Serra ise kursların üniversiteyi kazanmaları noktasında büyük katkı sağlayacağından emin olduğunu belirtti.

MORAL VE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Öte yandan, geçtiğimiz yıl düzenlenen kursa katılarak, üniversiteyi kazanan Yusuf Yüce, Zümrütevler Mahalle Konağı'ndaki kursu ziyaret ederek, üniversiteye hazırlanan arkadaşlarına başarı diledi. Üniversite hayalinin gerçekleşmesinde Yıldırım Belediyesi'nin çok önemli katkısı olduğunu kaydeden Yüce, "Hocalarımızın desteği ve özverisi ile eksiklerimizi kısa sürede tamamladık. Yıldırım Belediyesi ve Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza da tavsiyem kendilerine sunulan bu imkândan istifade etmeleri" diye konuştu.

GENÇLERİMİZ GELECEĞİMİZ

Gençlerin öncelikli hizmet grupları arasında yer aldığını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da, Yıldırım'ı dünün mirası olarak görmekten ziyade yarınların emaneti olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Yarınların gerçek sahiplerinin çocuklar ve gençler olduğunun altını çizen Başkan Yılmaz, "Yarınlarımıza güvenle bakabilmemiz için bugünkü gençlerimizin donanımlı, sağlıklı, aydın, milli ve manevi değerleri özümsemiş bireyler olarak yetişmesi şart. Bu noktada takviye kurslarımız, sanat atölyelerimiz, spor tesislerimiz, seminerimiz ile gençlerimizin bu sürecine destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençlere ücretsiz kurs ve yayın desteği sağlıyor

sınav sonuçları, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yıldırım Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençlere ücretsiz kurs ve yayın desteği sağlıyor - Son Dakika


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