Yıldırım Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Kırcılar Aile Konağı, ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürdü.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yıl boyunca sıcak yemek, kalacak yeri olmayanlara ise konaklama imkanı sağlayan Kırcılar Aile Konağı, çalışmalarına ramazan ayında da devam etti. Ramazan ayı boyunca, günlük 360 adrese bin kişilik yemek ulaştıran ekipler, toplamda 13 bin 666 haneye 43 bin 614 kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, insan merkezli bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirterek, "Kentlerin asli unsuru insandır. İnsanın mutluluğunu, memnuniyetini sağlamadıktan sonra istediğiniz kadar yeni binalar, yollar, parklar yapın. Sosyal belediyecilik çalışmalarımız ile hemşehrilerimizin yüzünü güldürmeye, ihtiyaçlarını gidermeye, dertlerine derman olmaya çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.