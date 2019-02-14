Yıldırım: "Ben Sürekli Akan Bir Trafiği Taahhüt Ediyorum"
1 saat önce
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi Şubat ayı meclis toplantısında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:47 Kaynak: AA
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