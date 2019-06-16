Yıldırım: "Benim oyum, CHP adayına yazılıyorsa veya bir başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır.
38 dakika önce
Yıldırım: "Benim oyum, CHP adayına yazılıyorsa veya bir başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır.
Yıldırım: "Benim oyum, CHP adayına yazılıyorsa veya bir başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır. Bunun başka bir izahı yok"
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:18 Kaynak: AA
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