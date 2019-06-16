Yıldırım: "Benim oyum, CHP adayına yazılıyorsa veya bir başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır.

Yıldırım: "Benim oyum, CHP adayına yazılıyorsa veya bir başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır.

Yıldırım: "Benim oyum, CHP adayına yazılıyorsa veya bir başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır. Bunun başka bir izahı yok"

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nde yola gübre döken vatandaşın kendisinden özür dilediğini açıkladı!

CHP'li Özel'den MHP'nin paylaştığı videoya tepki: Milletin vergisiyle hava atan sözde milliyetçiler

Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Bölücü planlara taşeronluk yapmaktadır

Adaylar tartışma programına nasıl geldi