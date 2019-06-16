Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "Benim oyum, CHP adayına yazılıyorsa veya bir başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır"
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Yıldırım: "Benim oyum, CHP adayına yazılıyorsa veya bir başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır"

34 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayın başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayın başladı.
Yıldırım: Benim oyum, CHP adayına yazılıyorsa veya bir başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:22 Kaynak: AA
AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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