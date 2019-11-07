Son Dakika Haberleri: Yıldırım Beyazıt mahallesi'nde değişim başladı
Son Dakika Güncel Yıldırım Beyazıt mahallesi'nde değişim başladı

Yıldırım Beyazıt mahallesi'nde değişim başladı

6 saat önce

Yaz mevsimi boyunca alt yapı ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt mahallesinde 4 kilometreyi kapsayan Fatih, Uzay ve Sırasöğütler caddesinde yol yapım çalışmalarına başladı.

Yıldırım Beyazıt mahallesi'nde değişim başladı, System.String[]

Yaz mevsimi boyunca alt yapı ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt mahallesinde 4 kilometreyi kapsayan Fatih, Uzay ve Sırasöğütler caddesinde yol yapım çalışmalarına başladı.


Çalışmaları yerinde görerek bölgeyi inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bugün Yıldırım Beyazıt mahallemizdeyiz. Burada büyük bir çalışma var. Yazın başından beri devam ediyordu. Burada KASKİ, Kayseri Gaz, KCETAŞ ve Türk Telekom gibi alt yapı kurumları çalışmalar yaptı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu alanda asbestli su borularının olduğu eski boruları vardı. Boruların tamamı değiştirildi ve kanserojen su borularından mahallemiz kurtulmuş oldu. Aynı zamanda yağmur suyu hattı, fiber alt yapı ve Kayseri Gaz'ın alt yapı faaliyetleri burada yapılıyor. Fatih, Uzay ve Sırasöğütler caddesi gibi 4 kilometrelik bir hatta komple alt yapısı yapılmış ve asfaltlanmış olacak" dedi.


Bölgedeki kentsel dönüşüm sürecinin devam ettiğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bu yol hattındaki yıkım işlemleri devam ediyor. Kanal boyundaki yolundaki genişleterek vatandaşların hizmetine sunmuş olacağız. Bu alanda gecekonduların yıkılmasıyla birlikte kaldırım ve park çalışmamızda olacak. Sağlık ocağı ve cami çalışmalarımız var. Mahallemizin ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri alt yapı kurumlarımızla birlikte tamamlamış olacağız. Hafta sonuna kadar da asfaltı serilmiş vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olur. Hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu. - KAYSERİ

Yıldırım Beyazıt, Melikgazi, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:33 Kaynak: İHA
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