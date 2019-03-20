Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Beykoz'da Halka Hitap Etti

Yıldırım, Beykoz'da Halka Hitap Etti

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de, Cumhur İttifakı olarak alnımızın akıyla zaferle çıkacağız." dedi.

Yıldırım, Beykoz'da Halka Hitap Etti, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de, Cumhur İttifakı olarak alnımızın akıyla zaferle çıkacağız." dedi.

Seçim çalışmalarını Beykoz'da sürdüren Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

Yıldırım, 31 Mart seçimlerinde zaferle çıkmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Peygamber Hazreti Muhammed'in müjdelediği bir şehri yönetmeye talip şanslı insanlardan olduklarını dile getiren Yıldırım, "Yücel Çelikbilek, Beykoz'da çok güzel işler yaptı. Murat Aydın ise Zeytinburnu'nda çeyrek asra yakın bir sürede güzel hizmetler yaptı. O zaman daha çok çalışacağız, daha çok gönülle gireceğiz. Sandıklara sahip çıkacağız. Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de, Cumhur İttifakı olarak alnımızın akıyla zaferle çıkacağız." diye konuştu.

Kalabalık içinden bir vatandaşın "Yolların kralı" şeklinde slogan atması üzerine Yıldırım, "Bir dakika. Orada dur. Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. O zaman durmak yok, yola devam. Binali ile finali tamamlıyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın da birer kısa konuşma yaparak, halktan destek istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:32 Kaynak: AA

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