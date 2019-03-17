Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Beyoğlu'nda Esnafı Ziyaret Etti

Yıldırım, Beyoğlu'nda Esnafı Ziyaret Etti

15 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Beyoğlu'nda çeşitli temaslarda bulundu.

Yıldırım, Beyoğlu'nda Esnafı Ziyaret Etti, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Beyoğlu'nda çeşitli temaslarda bulundu.

Beyoğlu'ndaki bir otelde gerçekleşen "Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderleri buluşması"nın ardından Taksim Meydanı'na gelen Yıldırım, burada inşaatı devam eden camide incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Yıldırım, daha sonra Taksim Meydanı ile Tünel Meydanı arasında ulaşımı sağlayan Nostaljik Tramvay'a bindi. Beraberindeki yetkililerle bir süre seyahat eden Yıldırım, vatandaşlara karanfil dağıttı. Vatandaşlar, Yıldırım'a yoğun ilgi gösterdi ve bol bol fotoğraf çekti.

Bir süre sonra tramvaydan inen Binali Yıldırım, İstiklal Caddesi'nde kestane satan bir esnafın tezgahının başına geçti. Yıldırım, aldığı kestaneleri "Kestane kebap, yemesi sevap" diyerek çevredekilere ikram etti.

Binali Yıldırım, bir pastahaneye ziyaretinde vatandaşlara tatlı ikram etti. Bu sırada yanına gelen vatandaşlar, kendisiyle bol bol öz çekim yaptı.

Esnaf ziyaretini bir süre daha sürdüren Yıldırım, kendisine ilgi gösterenlere sarıldı. Fotoğraf çekilmesi için kucağına verilen bebeği de bir süre sevdi ve yanaklarından öptü.

MHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı ziyaretini basına kapalı gerçekleştiren Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlara seslendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:39 Kaynak: AA

İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Beyoğlu, Güncel
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