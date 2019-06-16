Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "Biz çok istemedik tekrarlanmasını. Hala ısrarla söylüyorum, CHP tamamının sayılmasına...
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Yıldırım: "Biz çok istemedik tekrarlanmasını. Hala ısrarla söylüyorum, CHP tamamının sayılmasına...

11 dakika önce

Yıldırım: "Biz çok istemedik tekrarlanmasını. Hala ısrarla söylüyorum, CHP tamamının sayılmasına direnmeseydi bu seçim bugün tekrarlanmayacaktı.

Yıldırım:
Yıldırım: "Biz çok istemedik tekrarlanmasını. Hala ısrarla söylüyorum, CHP tamamının sayılmasına direnmeseydi bu seçim bugün tekrarlanmayacaktı."
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:42 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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