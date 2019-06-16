Yıldırım: "Biz, mal varlığımızla, geçmişimizle, yaptıklarımızla her zaman hesap verdik, bundan...

Yıldırım: "Biz, mal varlığımızla, geçmişimizle, yaptıklarımızla her zaman hesap verdik, bundan sonra vermeye hazırız. Hem burada hem öbür tarafta hesap vermeye hazırız."

Yıldırım: "Biz, mal varlığımızla, geçmişimizle, yaptıklarımızla her zaman hesap verdik, bundan sonra vermeye hazırız. Hem burada hem öbür tarafta hesap vermeye hazırız."

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