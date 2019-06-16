Yıldırım: "Biz, mal varlığımızla, geçmişimizle, yaptıklarımızla her zaman hesap verdik, bundan...
31 dakika önce
Yıldırım: "Biz, mal varlığımızla, geçmişimizle, yaptıklarımızla her zaman hesap verdik, bundan sonra vermeye hazırız. Hem burada hem öbür tarafta hesap vermeye hazırız."
Yıldırım: "Biz, mal varlığımızla, geçmişimizle, yaptıklarımızla her zaman hesap verdik, bundan sonra vermeye hazırız. Hem burada hem öbür tarafta hesap vermeye hazırız."
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:12 Kaynak: AA
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