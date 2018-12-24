"Yıldırım, bizim İstanbul'a verdiğimiz değerin göstergesidir"
36 dakika önce
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Siz lakabı 'beton Ekrem' olan birini İstanbul'a layık gördünüz. Sayın Binali Yıldırım, bizim İstanbul'a verdiğimiz değerin göstergesidir.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş
, "Siz lakabı 'beton Ekrem' olan birini İstanbul
'a layık gördünüz. Sayın Binali Yıldırım
, bizim İstanbul'a verdiğimiz değerin göstergesidir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:23
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