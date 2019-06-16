Yıldırım: "Bizim tercihimiz bu seçimin yenilenmemesiydi.
40 dakika önce
Yıldırım: "Bizim tercihimiz bu seçimin yenilenmemesiydi.
Yıldırım: "Bizim tercihimiz bu seçimin yenilenmemesiydi. Bunun için de çok çabaladık ama CHP bize yardımcı olmadı. Yenilenme yönündeki talebimizi kabul etmediler, reddi yönünde karar aldırdılar, dolayısıyla seçime gitmek zorunda kaldık."
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:16 Kaynak: AA
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