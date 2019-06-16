Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "Bizim tercihimiz bu seçimin yenilenmemesiydi.
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Yıldırım: "Bizim tercihimiz bu seçimin yenilenmemesiydi.

40 dakika önce

Yıldırım: "Bizim tercihimiz bu seçimin yenilenmemesiydi.

Yıldırım:
Yıldırım: "Bizim tercihimiz bu seçimin yenilenmemesiydi. Bunun için de çok çabaladık ama CHP bize yardımcı olmadı. Yenilenme yönündeki talebimizi kabul etmediler, reddi yönünde karar aldırdılar, dolayısıyla seçime gitmek zorunda kaldık."
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:16 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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