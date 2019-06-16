Yıldırım: "Bizim tercihimiz bu seçimin yenilenmemesiydi.

Yıldırım: "Bizim tercihimiz bu seçimin yenilenmemesiydi.

Yıldırım: "Bizim tercihimiz bu seçimin yenilenmemesiydi. Bunun için de çok çabaladık ama CHP bize yardımcı olmadı. Yenilenme yönündeki talebimizi kabul etmediler, reddi yönünde karar aldırdılar, dolayısıyla seçime gitmek zorunda kaldık."

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