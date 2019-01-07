Yıldırım: "Bu Seçimlerin Bir Genel Seçim Havasına Dönüştürülmesi, Referanduma Dönüştürülmesi, Bana...
20 dakika önce
Yıldırım: "Bu seçimlerin bir genel seçim havasına dönüştürülmesi, referanduma dönüştürülmesi, bana göre İstanbul'a yapılabilecek bir iyilik değildir.
Yıldırım: "Bu seçimlerin bir genel seçim havasına dönüştürülmesi, referanduma dönüştürülmesi, bana göre İstanbul
'a yapılabilecek bir iyilik değildir."
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:59 Kaynak: AA
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