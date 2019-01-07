Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "Bu Seçimlerin Bir Genel Seçim Havasına Dönüştürülmesi, Referanduma Dönüştürülmesi, Bana...

Yıldırım: "Bu Seçimlerin Bir Genel Seçim Havasına Dönüştürülmesi, Referanduma Dönüştürülmesi, Bana...

20 dakika önce

Yıldırım: "Bu seçimlerin bir genel seçim havasına dönüştürülmesi, referanduma dönüştürülmesi, bana göre İstanbul'a yapılabilecek bir iyilik değildir.

Yıldırım:
Yıldırım: "Bu seçimlerin bir genel seçim havasına dönüştürülmesi, referanduma dönüştürülmesi, bana göre İstanbul'a yapılabilecek bir iyilik değildir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:59 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti ve MHP, Yerel Seçimler İçin İstanbul'daki Ortak Mitingini Yenikapı'da Yapacak Kılıçdaroğlu'nun Gizli Muhalifleri Yapılanmaya İlçe Belediye Adayları Üzerinden Başladı

Gsyh'den En Yüksek Payı İstanbul Aldı İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları Şubat Ayı Sonuna Kadar Ücretsiz Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 11:19:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "Bu Seçimlerin Bir Genel Seçim Havasına Dönüştürülmesi, Referanduma Dönüştürülmesi, Bana...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]