Yıldırım bugün istifa edecek
1 saat önce
Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından yaklaşık 6 ay süren Meclis Başkanlığı görevinden bugün istifa edecek.
Binali Yıldırım
, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından yaklaşık 6 ay süren Meclis Başkanlığı görevinden bugün istifa edecek. Yıldırım'ın istifasıyla boşalacak Meclis Başkanlığı için Bostancı, Şentop, Kurtulmuş, Bozdağ ve Yazıcı'nın ismi geçiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:51
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