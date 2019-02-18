Son Dakika Haberleri: Yıldırım bugün istifa edecek

Yıldırım bugün istifa edecek

1 saat önce

Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından yaklaşık 6 ay süren Meclis Başkanlığı görevinden bugün istifa edecek.

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Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından yaklaşık 6 ay süren Meclis Başkanlığı görevinden bugün istifa edecek. Yıldırım'ın istifasıyla boşalacak Meclis Başkanlığı için Bostancı, Şentop, Kurtulmuş, Bozdağ ve Yazıcı'nın ismi geçiyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:51 

İstanbul, Binali Yıldırım, Ekonomi
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