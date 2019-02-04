Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile Görüştü

Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile Görüştü

19 dakika önce

Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile görüştüTBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile görüştü.

Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile görüştü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:27 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBMM Başkanı Yıldırım'dan Sert Çıkış: Maskeyi Kaldırınca HDP, Kapatınca CHP Gözüküyor 90 Yaşındaki 35 Yıllık Muhtar, Yeniden Aday

ASELSAN'dan 110 Milyon Liralık Sözleşme Son Dakika! Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 13:46:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]