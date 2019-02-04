Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile Görüştü
19 dakika önce
Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile görüştüTBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile görüştü.
Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile görüştü
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile görüştü
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:27 Kaynak: DHA
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