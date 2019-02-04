Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile Görüştü
13 dakika önce
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile görüştü.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:30 Kaynak: DHA
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