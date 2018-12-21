Yıldırım Bütçe Görüşmelerinde Konuştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, "Millet iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yaptığımız görüşme ve çalışmaların bugüne kadar olduğu gibi büyük bir olgunlukla devam edeceğine inancım tamdır" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, "Millet iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yaptığımız görüşme ve çalışmaların bugüne kadar olduğu gibi büyük bir olgunlukla devam edeceğine inancım tamdır" dedi. TBMM Başkanı Yıldırım, Genel Kurulda 2019 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerine başkanlık etti. Yıldırım, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun 23 Ekim-22 Kasım tarihleri arasında görüştüğünü belirterek, Genel Kurulda 10 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2019 bütçesini görüşülmeye başlandığını hatırlattı. Yıldırım, "Bugün yapacağımız kapanış görüşmeleri sonrasında bütçemizi Genel kurul onayına sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı. Yıldırım, TBMM'nin açıldığı günden beri milletin geleceğini ilgilendiren kanun ve kararlara imza attığını söyleyerek, "Ülkemizin karşı karşıya kaldığı meselelerin yegane çözüm yeri olmuştur. Bildiğiniz gibi Türkiye çok partili hayata 21 Temmuz 1946 yılında yapılan seçimlerle geçmiştir. 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan seçimler ise siyasi tarihimizde dönüm noktası olmuştur. 14 Mayıs 1950'den 24 Haziran 2018'e kadar geçen 68 yıllık süreçte Türkiye parlamenter sistem ile bugünlere gelmiştir. 24 Haziran seçimleriyle 16 Nisan 2017'de kabul edilen Anayasa değişikliği gereğince yönetim sistemimiz değişmiş ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiştir" şeklinde konuştu. Yıldırım, milletvekili olarak asli görevlerinin Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacak kararları almak olduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi parlamenter diplomasi konusundaki etkinliğinin arttırılması da şüphesiz önemli hale gelmiştir. Antalya, İzmir ve İstanbul olmak üzere üç ayrı uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptık. Antalya'da 42 ülkenin katıldığı Avrasya Parlamenterler Asamblesini, İzmir'de TÜRKPA Genel Kurulunu, İstanbul'da Asya Parlamenterler Genel Kurulunu gerçekleştirerek, buralarda ülkemizi ve Meclisimizi en iyi şekilde temsil etme gayretinde bulunduk. Bu toplantılarda özellikle bölgesel ticarette uygulanan tek taraflı kısıtlamalar, bazı ülkelerin yerel para birimlerini silah olarak kullanmalarını, terörizm, işsizlik, altyapı yetersizliği, toplam gelirin dünyada adaletsiz dağılımı, göç, mülteci konularını kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. İran, Rusya, Pakistan, Afganistan ile birlikte bölgesel terörle mücadele konusunda güvenlik toplantısı yaptık. Hedefimiz Türkiye'yi dünya devletlerinin itibarlı bir üyesi haline getirmektir. Genel kurulumuzdaki bütün milletvekillerinin aynı niyet ve gayret içinde olduklarına inanıyorum. İktidar ve muhalefet partilerimize mensup sayın milletvekillerinin bu kürsüden dile getirdikleri görüş ve önerileri aziz milletimiz tarafından büyük bir ilgi ile izlenmektedir. Millet iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yaptığımız görüşme ve çalışmaların bugüne kadar olduğu gibi büyük bir olgunlukla devam edeceğine inancım tamdır" dedi. Yıldırım, daha sonra konuşmacı listesini okudu.



(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

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