Yıldırım: "Büyükşehir Belediyesi'nin de İnşallah Kazanırsak Bir E-Spor Takımı Mutlaka Olacak"
1 saat önce
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kredi ve Yurtlar Kurumu Mimar Sinan Öğrenci Yurdu'nda gençlerle bir araya geldiği programda konuşma yaptı.
- AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kredi ve Yurtlar Kurumu Mimar Sinan
Öğrenci Yurdu'nda gençlerle bir araya geldiği programda konuşma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:57 Kaynak: AA
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