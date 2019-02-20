Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "Büyükşehir Belediyesi'nin de İnşallah Kazanırsak Bir E-Spor Takımı Mutlaka Olacak"

Yıldırım: "Büyükşehir Belediyesi'nin de İnşallah Kazanırsak Bir E-Spor Takımı Mutlaka Olacak"

1 saat önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kredi ve Yurtlar Kurumu Mimar Sinan Öğrenci Yurdu'nda gençlerle bir araya geldiği programda konuşma yaptı.

Yıldırım:
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kredi ve Yurtlar Kurumu Mimar Sinan Öğrenci Yurdu'nda gençlerle bir araya geldiği programda konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:57 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, İstanbul, AK Parti, Güncel
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