Yıldırım: "(Çalındı) diyorum, neden üzerinize alınıyorsunuz?"
1 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "31 Mart'ta bu işin bitmesi gerekirdi.
AK Parti İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:30 Kaynak: AA
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, "31 Mart'ta bu işin bitmesi gerekirdi. Sizlerin hiçbir sorumluluğunuz yok, gittiniz oylarınızı verdiniz ama oylar sayılırken bir kısmı iç edildi veya çalındı. 'Çalındı' deyince ses CHP'den geliyor. Yahu size ne kardeşim, niye üstleniyorsunuz ve bu tepkiyi veriyorsunuz? Demek ki bir şey var. Ben size mi söyledim? Ben 'Çalındı' diyorum, neden üzerinize alınıyorsunuz?" dedi.
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