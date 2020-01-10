Yıldırım, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yıldırım, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika

Yıldırım, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

7 saat önce

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şubesi İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Habib Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Yıldırım, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı, System.String[]

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şubesi İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Habib Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.


En yakın çevremizden en uzak coğrafyalara kadar eksiksiz, tarafsız, doğru haber almak, insanın en temel hakkı olduğunu söyleyen Yıldırım, "Basın, tam da bu noktada insanların doğru haber almasına aracılık etmesi yönüyle sosyal, kültürel, siyasal hayatımızda önemli bir işlev görmektedir. Günümüzde ileri bilgi teknolojileri ve internet imkanları sayesinde, en şahsi olandan en genel ve sosyal olana kadar bütün olayların anında paylaşıldığı portal ve platformlar, hayatın sıradan realitesine dönüşmüştür. Bu çağa ismini verecek derecede önem kazanan bilginin, içerik, erişim ve paylaşımı, haberin nitelik ve etkisini hiç olmadığı kadar artırmış, değiştirmiştir. Artık haber de haberci de her yerdedir. Aslında basını dördüncü kuvvet olarak güçlü kılan, halkın sesi, hak ve özgürlük taleplerinin karşılanmasını isteyen geniş kitlelerin haber ve bilgi kaynağı olmasıdır. O nedenle, demokratikleşme, basının özgürlüğünden ve rahat çalışma şartlarından bağımsız düşünülemez olmuştur. Başka bir ifadeyle, genelde bütün özgürlüklerin özelde basın özgürlüğünün sağlanma oranı, demokratik gelişmişliğin ve olgunluğun göstergesi sayılmıştır. Basın mensuplarımız, kar kış, yağmur çamur, soğuk sıcak, demeden oldukça zor şartlarda, gece gündüz fedakarca çalışarak mesleklerini icra etmektedir. Doğal afetlere maruz kalmak, kaza geçirmek, hastalanmak, yaralanmak, kaçırılmak, tutsak edilmek, işkence görmek, rehin alınmak, hatta öldürülmek gibi tehlikeleri göğüsleyerek bize doğru haber ulaştırmak için ter akıtan basın çalışanlarımız, her kademede her türlü övgü ve takdiri hak etmektedir. Sağlıklı, doğru iletişim ve demokratik gelişme adına çok şey borçlu olduğumuz basın ve basın çalışanlarımızın şeffaf, özgür, özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı bir anlayışla çalışması, mesleğe daha fazla saygınlık ve önem kazandırmıştır, kazandıracaktır. Eğitim Bir-Sen olarak, bugünün, meslek ilkelerine bağlı kalarak, toplumsal hassasiyet içinde çalışmalarını sürdüren gazetecilerin mali ve sosyal haklarının teslim edilmesine, mağduriyetlerinin giderilmesine, çalışma şartlarının iyileştirilmesine vesile olmasını temenni ediyor, vefat eden basın emekçilerine Allah'tan rahmet diliyor, bütün basın mensuplarının gününü tebrik ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Eğitim Bir Sen, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:10 Kaynak: İHA
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