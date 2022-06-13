Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Pusat köyü Ünal'ın tepesi mevkiinde hayvanlarını otlatan Ahmet Ünal yıldırım düşmesi sonucu ortaya çıkan yüksek enerjiye kapıldı. Ağır yaralı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Öte yandan Ünal'ın otlattığı 6 keçi de telef oldu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yıldırım çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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