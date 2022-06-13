Yıldırım çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti
SİVAS Sivas'ta bir kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Pusat köyü Ünal'ın tepesi mevkiinde hayvanlarını otlatan Ahmet Ünal yıldırım düşmesi sonucu ortaya çıkan yüksek enerjiye kapıldı. Ağır yaralı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Öte yandan Ünal'ın otlattığı 6 keçi de telef oldu.
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