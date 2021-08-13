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Yıldırım çarpmasından inekle kurduğu temas sayesinde kurtulan adam o anları anlattı, doktorlar dahi inanamadı - Son Dakika

Yıldırım çarpmasından inekle kurduğu temas sayesinde kurtulan adam o anları anlattı, doktorlar dahi inanamadı

13.08.2021 09:56

Rize'de yıldırım düştüğü esnada ineğin kuyruğunu tutan bir kişi, akımın hayvana geçmesi sayesinde hayatta kaldı. Yıldırım sebebiyle 15 metre ileriye savrulmasına rağmen böbreklerindeki ufak bir zararla kurtulan 56 yaşındaki adam, o anları "Beş dakika bir baygınlık geçirdim sonra kendim kalktım" dedi. Oğlu ise babasının 15 metre ileriye savrulmasına doktorların dahi hayret ettiğini ifade etti.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Koçdüzü yaylasında, dün akşam saatlerinde büyük baş hayvanlarını ahıra almak isteyen 56 yaşındaki Kemal Karadeniz'in üzerine yıldırım düştü. Bu esnada Karadeniz, ineğin kuyruğundan tuttuğu için kendisine düşen akım bir anda hayvana geçti ve büyük baş hayvan orada telef oldu. Karadeniz ise yıldırımın etkisi ile 15 metre ilerisine savruldu. Yerde baygın yatan Karadeniz'i fark eden çevre sakinleri hemen acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Acil Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Karadeniz o anları İHA muhabirine anlattı.

İNEK DOLU YAĞIŞINDA KAYBOLMASIN DİYE KUYRUĞUNDAN TUTTU

Hayvanlarını ahıra getirmek üzere çaba gösterdiği sırada yıldırımın düştüğünü ve ineğin kuyruğuna tuttuğu için elektrik akımının direk kendisinden çıkarak ineğe geçtiğini dile getiren Kemal Karadeniz "4 arkadaş Koçdüzü Yaylası'nda çobandık. Saat 13.00 sularında bir dolu yağdı ama umursadık. Sonra 15.00'da bir daha oldu ama bu kez göz gözü görmez hale geldi. Bizde inekleri 4 arkadaş alıp aşağıya doğru iniyorduk. Ben bir tanesinin kuyruğunu tuttum (İnek dolu yağışı sırasında kaybolmasın diye). Bu sırada yıldırım çakmasıyla birlikte 2 ineğimiz gitti. Allah'a şükür bize bir şey olmadı. 15 metre falan attı beni. 5 dakika bir baygınlık geçirdim sonra kendim kalktım. Ondan sonra da 1 tane hayvanı hemen orada kestik. Onun canı çıkmamıştı, hiç olmazsa onu millet yesin diye kestik" ifadelerini kullandı.

15 METRE UZAĞA FIRLADIĞINA DOKTORLAR DAHİ İNANAMADI

Kemal Karadeniz'in oğlu Ahmet Karadeniz ise babasının yıldırımı elindeki şemsiye nedeniyle paratoner gibi çektiğini ve ineğin kuyruğundan tuttuğu için arada iletken vazifesi gördüğünden zarar görmediğini dile getirerek "Babam herhangi bir sıkıntım yok diye hastaneye gelmek istemiyordu. Biz apar topar getirdik. Doktor hayret etti. Biz 15 metre fırlatıldı diye söylediğimizde doktorlar çok şaşırdı. Serum falan takıldı. Elektrik böbreklere bir ufak zarar vermiş. 24 saat bekledik ve çıktık. Babamın şemsiyesi vardı, şimşeği şemsiyeden aldı diye düşünüyoruz. Direk de ineğe verdi. Yani babam aracı olmuş oldu. İnek telef oldu ama babam iyi" dedi.

Yıldırım çarpmasından inekle kurduğu temas sayesinde kurtulan adam o anları anlattı, doktorlar dahi inanamadı
Yıldırım çarpmasından inekle kurduğu temas sayesinde kurtulan adam o anları anlattı, doktorlar dahi inanamadı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kemal Karadeniz, Karadeniz, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıldırım çarpmasından inekle kurduğu temas sayesinde kurtulan adam o anları anlattı, doktorlar dahi inanamadı - Son Dakika


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