Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi - Son Dakika

Koçdüzü yaylasında meydana gelen olayda dün akşam saatlerinde kendisine ait büyük baş hayvanları ahıra almak isteyen 56 yaşındaki Kemal Karadeniz'in üzerine yıldırım düştü.

İNEĞİN KUYRUĞU SAYESİNDE HAYATTA KALDI

Bu esnada Karadeniz ineğin kuyruğundan tuttuğu için kendisine düşen akım bir anda hayvana geçti ve büyükbaş hayvan orada telef oldu. Karadeniz ise yıldırımın etkisi ile 15 metre ilerisine savruldu.

ÇEVRE SAKİNLERİ HABER VERDİ

Yerde baygın yatan Karadeniz'i fark eden çevre sakinleri hemen acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Acil Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karadeniz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.