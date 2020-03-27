Yıldırım çarpmasıyla ölen çoban toprağa verildi - Son Dakika

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Yıldırım çarpmasıyla ölen çoban toprağa verildi
7 saat önce
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, koyun otlatırken yıldırım çarpmasıyla yaşamını yitiren Mehmet Taşçılar (22) toprağa verildi.
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, koyun otlatırken yıldırım çarpmasıyla yaşamını yitiren Mehmet Taşçılar (22) toprağa verildi.
Olay, dün öğleden sonra Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Koyunları otlatan Mehmet Taşçılar'ın bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Çobanın eve dönmemesi üzerine aramaya çıkan yakınları mahalle kırsalında Mehmet Taşçılar'ın cenazesini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastaneye kaldırılan gencin cansız bedeni otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Taşçılar, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:09 Kaynak: DHA
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