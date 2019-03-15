Yıldırım, Çay Davetini Geri Çevirmedi
13 dakika önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, Seyrantepe Ulubatlı Hasan Camii'nin açılışının ardından Huzur Mahallesi sakinlerinin çay davetini geri çevirmeyerek yanlarına gitti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, Seyrantepe Ulubatlı Hasan Camii'nin açılışının ardından Huzur Mahallesi sakinlerinin çay davetini geri çevirmeyerek yanlarına gitti. Yıldırım, Huzur Mahallesi sakinleri ile sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:21 Kaynak: AA
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