Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Çay Davetini Geri Çevirmedi

Yıldırım, Çay Davetini Geri Çevirmedi

13 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, Seyrantepe Ulubatlı Hasan Camii'nin açılışının ardından Huzur Mahallesi sakinlerinin çay davetini geri çevirmeyerek yanlarına gitti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, Seyrantepe Ulubatlı Hasan Camii'nin açılışının ardından Huzur Mahallesi sakinlerinin çay davetini geri çevirmeyerek yanlarına gitti. Yıldırım, Huzur Mahallesi sakinleri ile sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:21 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, İstanbul, AK Parti, Huzur Mahallesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki Mal Varlığını Açıkladı CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'na AK Parti Seçim Bürosunda Çay Hediye Ettiler İstanbul Bahçelievler'de Panik Yaratan Görüntü: Sosyal Medyadan Tepki Yağdı Atatürk Havalimanı Arazisine Yapılacak Projenin Görseli Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 17:34:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Çay Davetini Geri Çevirmedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]