Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Çekmeköy'de Kadın Seçmen ile Buluştu (2)

Yıldırım, Çekmeköy'de Kadın Seçmen ile Buluştu (2)

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çekmeköy'de kadın seçmen ile buluşma programına katıldı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çekmeköy'de kadın seçmen ile buluşma programına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:07 Kaynak: AA

AK Parti, Çekmeköy, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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