Yıldırım, Çekmeköy'de Kadın Seçmen ile Buluştu (2)
1 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çekmeköy'de kadın seçmen ile buluşma programına katıldı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çekmeköy'de kadın seçmen ile buluşma programına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:07 Kaynak: AA
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