Yıldırım, Çekmeköy'de Kadın Seçmen ile Buluştu (4)
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çekmeköy'de kadın seçmen ile buluşma programına katıldı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çekmeköy'de kadın seçmen ile buluşma programına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:40 Kaynak: AA
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