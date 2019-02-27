Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Çekmeköy'de Kadın Seçmen ile Buluştu (4)

Yıldırım, Çekmeköy'de Kadın Seçmen ile Buluştu (4)

5 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çekmeköy'de kadın seçmen ile buluşma programına katıldı.

Yıldırım, Çekmeköy'de Kadın Seçmen ile Buluştu (4), System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çekmeköy'de kadın seçmen ile buluşma programına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:40 Kaynak: AA

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