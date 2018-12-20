Yıldırım: "Cezaların Yazıldığı Günden Yeni Düzenlemenin Meclis'ten Geçtiği Güne Kadar Olan Bütün...
11 saat önce
Yıldırım: "Cezaların yazıldığı günden yeni düzenlemenin Meclis'ten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi, birinci iş bu"
Yıldırım: "Cezaların yazıldığı günden yeni düzenlemenin Meclis'ten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi, birinci iş bu"
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:15 Kaynak: AA
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