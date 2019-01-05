Yıldırım, CHP Adayı İmamoğlu ile Telefonda Görüştü
45 dakika önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü.
AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, CHP
'nin adayı Ekrem İmamoğlu
ile telefonda görüştü. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü. Görüşmede Yıldırım'ın İmamoğlu'na "hayırlı olsun" dileklerinde bulunduğu öğrenildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:06 Kaynak: İHA
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