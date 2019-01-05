Son Dakika Haberleri: Yıldırım, CHP Adayı İmamoğlu ile Telefonda Görüştü

Yıldırım, CHP Adayı İmamoğlu ile Telefonda Görüştü

45 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü.

Yıldırım, CHP Adayı İmamoğlu ile Telefonda Görüştü, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü. Görüşmede Yıldırım'ın İmamoğlu'na "hayırlı olsun" dileklerinde bulunduğu öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, İmamoğlu, Güncel
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