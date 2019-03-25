Son Dakika Haberleri: Yıldırım Çifti Gebze-Halkalı Treninde Yolculuk Yaptı

Yıldırım Çifti Gebze-Halkalı Treninde Yolculuk Yaptı

37 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da trafik yükünü önemli ölçüde hafifletecek Gebze-Halkalı Banliyö Tren hattında eşi Semiha Yıldırım ile birlikte yolculuk yaptı.

Yıldırım Çifti Gebze-Halkalı Treninde Yolculuk Yaptı, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da trafik yükünü önemli ölçüde hafifletecek Gebze- Halkalı Banliyö Tren hattında eşi Semiha Yıldırım ile birlikte yolculuk yaptı.

Dün Yenikapı Etkinlik Meydanı'nda düzenlenen "Cumhur İttifakı'nın Büyük İstanbul Mitingi'nin" ardından trenle yolculuk yapmayı tercih etti.

Avrasya Tüneli'ni kullanarak Anadolu yakasına geçen Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım'a birlikte Feneryolu İstasyonu'ndan metroya binerek Tuzla'ya kadar seyahat etti.

Ulaştırma Bakanlığı döneminde ihalesi yapılan ve inşaatına başlanan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'yla ilgili görüşleri yerinde dinlemek isteyen Yıldırım, yol boyunca vatandaşlarla sohbet edip İstanbul'a ilgili talep ve beklentilerini sordu.

Yıldırım'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, şehir içi metro ve banliyö hatlarının yaygınlaştırılması konusunda taleplerini dile getirdi. Metro hatları ve tünellerin yaygınlaştırılmasıyla İstanbul trafiğini rahatlayacağını ifade eden bazı vatandaşlar, bu sayede kendi araçlarını bırakarak raylı sistemi ve toplu taşımayı tercih edebileceklerini söyledi.

Londra'dan Pekin'e kadar kesintisiz tren yolculuğu sağlayarak Türkiye'nin hem turizmine hem ticaretine önemli katkı yapacak demir yolu hattı, Yıldırım'ın en çok önem verdiği projelerin başında geliyor.

Semiha Yıldırım ile birlikte metro hattını da kullanan İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, raylı sistemler ve toplu taşımanın artmasıyla İstanbul trafiğinin rahatlayacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:34 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzim Rüzgarı Çabuk Dindi! Biberin Fiyatı Yüzde 220 Zamlandı Binali-Semiha Yıldırım Çifti, Akbillerini Basıp Gebze-Halkalı Trenine Bindi Erdoğan: Nike Ağrı'ya Fabrika Kuracak, 5 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak Belediye Başkanı'nın Pazar Arabası Dağıtımı, İzdihama Neden Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 16:11:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım Çifti Gebze-Halkalı Treninde Yolculuk Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]