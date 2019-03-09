Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Cnr Kitap Fuarı'nın Açılışına Katıldı (1)

Yıldırım, Cnr Kitap Fuarı'nın Açılışına Katıldı (1)

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CNR Expo Yeşilköy'de düzenlenen CNR Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CNR Expo Yeşilköy'de düzenlenen CNR Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:47 Kaynak: AA

İstanbul, AK Parti, Yeşilköy, Güncel
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