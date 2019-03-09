Yıldırım, Cnr Kitap Fuarı'nın Açılışına Katıldı (1)
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CNR Expo Yeşilköy'de düzenlenen CNR Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:47 Kaynak: AA
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