Yıldırım: "(Çöken Bina) 4 Vatandaşımızla Temas Kurulmuş ve Onların Sağ Salim Çıkarılması İçin...

Yıldırım: "(Çöken bina) 4 vatandaşımızla temas kurulmuş ve onların sağ salim çıkarılması için arkadaşlarımız olağanüstü bir gayret içerisindeler.

Yıldırım: "(Çöken bina) 4 vatandaşımızla temas kurulmuş ve onların sağ salim çıkarılması için arkadaşlarımız olağanüstü bir gayret içerisindeler."

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Kartal'da Çöken 8 Katlı Binanın Yanında Acı Bekleyiş

İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı

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Kartal'da Çöken Binanın Enkazından 5 Saat Sonra Böyle Kurtarıldı