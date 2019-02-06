Yıldırım: "(Çöken Bina) 4 Vatandaşımızla Temas Kurulmuş ve Onların Sağ Salim Çıkarılması İçin...
29 dakika önce
Yıldırım: "(Çöken bina) 4 vatandaşımızla temas kurulmuş ve onların sağ salim çıkarılması için arkadaşlarımız olağanüstü bir gayret içerisindeler.
Yıldırım: "(Çöken bina) 4 vatandaşımızla temas kurulmuş ve onların sağ salim çıkarılması için arkadaşlarımız olağanüstü bir gayret içerisindeler."
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:15 Kaynak: AA
Kartal'da Çöken 8 Katlı Binanın Yanında Acı Bekleyiş
İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı
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