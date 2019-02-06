Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "(Çöken Bina) 4 Vatandaşımızla Temas Kurulmuş ve Onların Sağ Salim Çıkarılması İçin...

Yıldırım: "(Çöken Bina) 4 Vatandaşımızla Temas Kurulmuş ve Onların Sağ Salim Çıkarılması İçin...

29 dakika önce

Yıldırım: "(Çöken bina) 4 vatandaşımızla temas kurulmuş ve onların sağ salim çıkarılması için arkadaşlarımız olağanüstü bir gayret içerisindeler.

Yıldırım:
Yıldırım: "(Çöken bina) 4 vatandaşımızla temas kurulmuş ve onların sağ salim çıkarılması için arkadaşlarımız olağanüstü bir gayret içerisindeler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:15 Kaynak: AA

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