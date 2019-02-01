Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Cuma Namazında Vatandaşlarla Buluştu

Yıldırım, Cuma Namazında Vatandaşlarla Buluştu

11 dakika önce

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Ümraniye'de İmes Sanayi Sitesi Camisi'nde kıldı.

Yıldırım, Cuma Namazında Vatandaşlarla Buluştu, System.String[]
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Ümraniye'de İmes Sanayi Sitesi Camisi'nde kıldı.

Cuma namazını kılmak için Ümraniye'de İmes Sanayi Sitesi Camisi'ne gelen Yıldırım, namaz öncesinde vatandaşlarla bir süre sohbet etti, onların sorunlarını dinledi.

Binali Yıldırım, cuma namazının ardından, vatandaşları selamladı. Ardından vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, konuştuğu öğrenciye pazartesi günü okulların açılacağını söyledi. Vatandaşların Yıldırım'a olan yoğun ilgisi dikkati çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:03 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Ümraniye, Güncel
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