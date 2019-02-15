Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Cuma Namazında Vatandaşlarla Buluştu

Yıldırım, Cuma Namazında Vatandaşlarla Buluştu

49 dakika önce

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Kasımpaşa Büyük Camisi'nde kıldı.

Yıldırım, Cuma Namazında Vatandaşlarla Buluştu, System.String[]
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Kasımpaşa Büyük Camisi'nde kıldı.

Yıldırım, cuma namazı için geldiği Kasımpaşa Büyük Camisi'nde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Caminin girişinde ve çıkışında vatandaşlarla selamlaşan, sohbet eden ve fotoğraf çektiren Yıldırım, ardından Kasımpaşa'daki esnafı ziyaret etti.

Kendisine yoğun ilgi gösteren esnafla da bir süre sohbet eden ve onların sorunlarını dinleyen Yıldırım, ziyaret ettiği lokantada döner de kesti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:15 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Kasımpaşa, Güncel
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