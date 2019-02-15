Yıldırım, Cuma Namazında Vatandaşlarla Buluştu
49 dakika önce
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Kasımpaşa Büyük Camisi'nde kıldı.
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, cuma namazını Kasımpaşa
Büyük Camisi'nde kıldı.
Yıldırım, cuma namazı için geldiği Kasımpaşa Büyük Camisi'nde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.
Caminin girişinde ve çıkışında vatandaşlarla selamlaşan, sohbet eden ve fotoğraf çektiren Yıldırım, ardından Kasımpaşa'daki esnafı ziyaret etti.
Kendisine yoğun ilgi gösteren esnafla da bir süre sohbet eden ve onların sorunlarını dinleyen Yıldırım, ziyaret ettiği lokantada döner de kesti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:15 Kaynak: AA
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