Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "Cumhur İttifakı Demek, Ülkenin Bekası Demektir"

Yıldırım: "Cumhur İttifakı Demek, Ülkenin Bekası Demektir"

1 saat önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması Genel görüntüler AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Zeytinburnu istasyon meydanı'nda vatandaşlara seslendi.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması
Genel görüntüler AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Zeytinburnu istasyon meydanı'nda vatandaşlara seslendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:41 Kaynak: AA

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