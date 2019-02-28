Yıldırım: "Cumhur İttifakı Demek, Ülkenin Bekası Demektir"
1 saat önce
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması Genel görüntüler AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Zeytinburnu istasyon meydanı'nda vatandaşlara seslendi.
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması
Genel görüntüler AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Zeytinburnu istasyon meydanı'nda vatandaşlara seslendi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:41 Kaynak: AA
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