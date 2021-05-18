Yıldırım'da 19 Mayıs ruhu sokaklara taşıcak - Son Dakika

Yıldırım'da 19 Mayıs ruhu sokaklara taşıcak

18.05.2021 14:49
Yıldırım'da 19 Mayıs ruhu sokaklara taşıcak, System.String[]

Yıldırım Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacak. Yıldırım Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacak.

Yıldırım'daki 19 Mayıs etkinlikleri, Yıldırım Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) işbirliği ile hazırlanan programla başlayacak. Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Kampüsü'nde, saat 09.00'da etkinlik kapsamında; halatla iniş ve drone gösterileri gerçekleştirilecek. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'in de katılacağı programın sonunda ise bir grup üniversite öğrencisi, doğa yürüyüşü yapmaları için Orhaneli Sadağı Kanyonu'na uğurlanacak. Bursa Teknik Üniversite'sindeki programın ardından ise 19 Mayıs coşkusu tüm Yıldırım'ı saracak. Kutlamalar için hazırlanan klasik araba konvoyu ve bando takımı Yıldırım'ı mahalle mahalle gezerek, 19 Mayıs ruhunu ve coşkusunu sokaklara taşıyacak.

BAŞKAN YILMAZ: "19 MAYIS RUHU BÜYÜK TÜRKİYE'NİN TEMİNATIDIR"

19 Mayıs 1919'un, Türk Milleti'nin bağımsızlık ruhunu temsil ettiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Aziz milletimiz, bundan 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, hürriyet mücadelesini başlatmıştı. Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşi kısa sürede tüm yurdu sarmış, milli mücadele ruhu ile birlik olan şanlı ecdadımız kanı ve canı pahasına düşmanı vatan toprağından söküp atmıştır. 19 Mayıs ruhu; teslim olmayan, esareti kabullenmeyen,pes etmeyen, umutsuzluğa kapılmayan, imkânsızlıklar içinde yalın ayak mücadele ederek, vatanın namusunu çiğnetmeyen ecdadımızın bizlere emanetidir. Her vatan evladının içinde yanan bu ruh; 2023'ün, 2071'in ve tam bağımsız büyük Türkiye'nin teminatıdır. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; vatan topraklarını kanıyla sulayan, milletimizin birliği devletimizin bölünmez bütünlüğü için canını veren aziz şehitlerimize rahmet diliyor, hepsini minnetle anıyorum. Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Yıldırım Belediyesi, Yıldırım, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yıldırım'da 19 Mayıs ruhu sokaklara taşıcak - Son Dakika


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